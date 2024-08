Torcedores do Flamengo lamentam lesão de Cebolinha: ‘Vai concluir o curso de medicina’

Cebolinha deixou o campo do Maracanã de maca no duelo entre Flamengo e Palmeiras (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 16:31 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto entre Flamengo e Palmeiras, Cebolinha deixou o campo por conta de uma lesão muscular com cerca de 11 minutos. Com isso, Tite foi obrigado a substituí-lo por Luiz Araújo.

Nas redes sociais, torcedores do clube carioca lamentaram mais uma lesão do camisa 11, que já havia tido um problema no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Verdão. Esse fim de semana marcava o retorno do atacante.

Confira as reações na web: