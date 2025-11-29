Torcedores detonam atitude de árbitro na final da Libertadores: 'Inacreditável'

A final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo começou agitada na tarde deste sábado (29). Na metade do primeiro tempo, uma atitude do árbitro Dário Herrera revoltou milhares de torcedores nas redes sociais.

Como era de se esperar, a final da Libertadores deixou os dois times pilhados no gramado do Monumental "U". No primeiro tempo, em um lance sem bola, Pulgar acertou as travas da chuteira na canela de Bruno Fuchs.

O árbitro Dário Herrera optou por não expulsar o chileno e apresentou apenas o cartão amarelo. Nas redes sociais, a decisão do juiz na final da Libertadores revoltou muitos torcedores. Veja o lance abaixo e a repercussão da web:

Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Veja o lance polêmico e a reação da web

Revanche entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).