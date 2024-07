Torcedores do Flamengo esnobam Gabigol: ‘Não limpa as chuteiras do Carlinhos’

Carlinhos faz os torcedores do Flamengo não sentirem tanta falta de Gabigol (Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 22:15 • Rio de Janeiro (RJ)

No confronto entre Flamengo e Atlético-MG, Bruno Henrique abriu o placar e Carlinhos desencantou com a camisa do Mais Querido. Contratado junto ao Nova Iguaçu após o Campeonato Carioca, o camisa 22 fez seu primeiro gol na nova equipe.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Nas redes sociais, os torcedores do Rubro-Negro foram a loucura com o fato do centroavante ter balançado as redes na Arena MRV. Teve até quem esnobou Gabigol, que não foi relacionado por Tite em mais uma oportunidade.

Confira as reações na web: