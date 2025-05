O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo-PB na noite desta quarta-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o treinador poupou alguns titulares. Por outro lado, conta com o retorno de Gerson, desfalque na última partida.

O Rubro-Negro está escalado com: Matheus Cunha; Varela, João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson e Matheus Gonçalves; Michael, Cebolinha e Pedro.

Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro nem sequer foram relacionados para o jogo. No departamento médico, De La Cruz, Pulgar e Plata também são baixas, assim como Viña, que cumpre processo de transição aos gramados.

Filipe Luís define escalação do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Escalação do Botafogo-PB

O técnico Márcio Fernandes escalou a equipe com: Michael Fracaro; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Igor Machado; Guilherme Santos, Gabriel Honório e Henrique Dourado.

Jogo de ida

No jogo de ida, em São Luís (MA), o Flamengo venceu a equipe alvinegra por 1 a 0, com gol de Joshua, em sua estreia no profissional. Dessa forma, a equipe carioca joga por um empate. Em caso de uma vitória da equipe visitante por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

Estatísticas de Flamengo x Botafogo-PB

Esse será o nono jogo entre as equipes. No retrospecto, são seis vitórias rubro-negras, uma alvinegra e um empate. Aliás, o único triunfo do Belo foi justamente no Maracanã.

Em 1980, o Flamengo, de Zico, Adílio, Andrade e companhia, perdeu por 2 a 1, em partida válida pelo Brasileirão. Tita marcou o gol da equipe carioca.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Botafogo-PB pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOTAFOGO-PB

3ª FASE (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Prime Video;

