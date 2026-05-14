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Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória

Rubro-Negro carioca entra em campo em busca da classificação na Copa do Brasil

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
20:34
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Vitória na noite desta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. No Barradão, em Salvador, o time carioca vai a campo com mudanças tanto na defesa quanto no ataque.

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Escalação do Flamengo

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Leonardo Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para o jogo no Barradão, o Flamengo tem desfalques importantes. Além de Arrascaeta, que se recupera de uma fratura na clavícula direita e ainda não tem prazo de retorno, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem sem liberação para voltar aos jogos. Ambos realizam trabalhos com a fisioterapia e a preparação física. Já Plata está fora após sofrer um forte trauma no joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio.

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O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Evertton Araújo Pedro. Assim, um empate fora de casa garante a classificação ao Rubro-Negro carioca. Já um triunfo do Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Comemoração de Evertton Araújo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Comemoração de Evertton Araújo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Confira as informações do jogo Vitória x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X FLAMENGO
COPA DO BRASIL - JOGO DE VOLTA DA 5ª FASE

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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