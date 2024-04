(Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 21:35 • São Paulo (SP)

A torcida do Corinthians detonou a atuação de Cássio contra o Juventude, pela segunda rodada do Brasilierão. O goleiro falhou nos dois gols sofridos pelo Timão no Alfredo Jaconi, e a Fiel ficou na bronca com o capitão da equipe.

O Juventude abriu o placar contra o Corinthians após chute de longa distância de Jean Carlos, que soltou uma bomba no canto de Cássio. O capitão do Timão não conseguiu chegar na bola.

Seis minutos depois, Cássio Cássio errou na saída de bola para Félix Torres, Jean Carlos recuperou na grande área e tocou para Lucas Barbosa ampliar a vantagem do Jaconero sobre o Corinthians.

O Timão volta a campo no próximo sábado (20), às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Brasileirão. António Oliveira, que cumpriu suspensão diante do Juventude, estará de volta ao comando do Corinthians em Bragança Paulista.

Goleiro Cássio, do Corinthians, em ação contra o Juventude, pela segunda rodada do Brasileirão 2024 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

