Torcedores do Corinthians provocam gremistas com alusão à tragédia no Rio Grande do Sul

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 23:41 • São Paulo (SP) • Atualizada em 01/08/2024 - 01:04

Alguns torcedores do Corinthians tiveram uma atitude lamentável no jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (31), nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, alvinegros fizeram um gesto de natação, em alusão à tragédia das enchentes, que assolaram o Rio Grande do Sul em maio deste ano. O vídeo dos torcedores viralizou nas redes sociais. Confira acima:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Corinthians se manifestou sobre o assunto nas redes sociais:

"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento das imagens de torcedores fazendo gestos contra a torcida visitante em alusão a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul no último mês de maio. O Corinthians repudia veementemente a conduta dos torcedores e ressalta o apoio às vítimas das enchentes no sul, aos torcedores gremistas e todo o povo gaúcho que sofreu e ainda sofre com as consequências do ocorrido.

Este tipo de atitude contradiz todas as ações tomadas pelo Corinthians no apoio e na solidariedade ao povo gaúcho."

Torcedores fizeram gestos em alusão às enchentes no Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)