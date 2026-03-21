Trabalho é 'top', diz Martín Anselmi, técnico do Botafogo

Balançando no cargo, o técnico Martín Anselmi ganhou sobrevida no Botafogo com a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino neste sábado (21), em Bragança Paulista. Depois da partida, o treinador argentino falou sobre a pressão no cargo e enalteceu o convívio com os jogadores e dirigentes, que na sua avaliação é "top".

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➡️Barboza exalta vitória do Botafogo e elogia trabalho de Martín Anselmi

— Qualquer treinador sabe perfeitamente quando não tem o respaldo dos jogadores e aí você não pode continuar trabalhando no time. Se o jogador não acredita, não há o que fazer. Se estou aqui, e tenho isso muito claro, é algo que sei, é porque nossa relação, nosso trabalho e nosso dia a dia com os jogadores e com a diretoria é top. A gente trabalha todos os dias para ser melhor — considerou Anselmi, em entrevista coletiva.

O treinador assegurou que o trabalho da equipe é focado no rendimento, e que isso acaba tendo reflexo nos resultados e no desempenho individual dos jogadores.

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— Nosso foco é no rendimento, em melhorar, e aí acontecem coisas boas. Jogadores na seleção, coisas individuais... Isso também acontece. Só sei que estou orgulhoso e é um prazer trabalhar com eles — disse Martín Anselmi.

Martín Anselmi elogia convívio com jogadores e dirigentes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Anselmi reconhece que vitória sobre o Bragantino traz alívio ao Botafogo

Sobre a vitória diante do Bragantino, o técnico do Botafogo reconheceu que o resultado dá um pouco mais de tranquilidade a ele e ao grupo de jogadores.

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— Ganhar é sempre bom. Ganhar sempre traz alívio, tranquilidade, mas hoje (sábado) tivemos que romper essa sequência negativa que tínhamos. Ganhar aqui não é fácil, sofremos aqui ano passado. O Bragantino têm jogadores intensos e nós vínhamos de dois jogos jogando com um a menos —sustentou o técnico argentino.

— Na primeira metade fomos superados em quase todas as fases do jogo. Eles foram melhores depois do nosso gol. Corrigimos no intervalo e tivemos que ser fortes para defender o placar. Você tem que interromper a dinâmica negativa ganhando.

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