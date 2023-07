Flamengo e Athletico figuraram mais um duelo em playoffs da Copa do Brasil, pelo quinto ano consecutivo. O Rubro-Negro carioca se deu melhor pela terceira vez e avançou à semifinal após superar o adversário por 2 a 0, em Curitiba, e carimbar a vaga com 4 a 1 no agregado. Assim como em 2022, o triunfo do time do Rio de Janeiro teve objeto arremessado no gramado da Ligga Arena e reação inusitada de Gabigol.