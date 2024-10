Torcedores detonam transmissão de Brusque x Ituano: ‘Que várzea’

Disputa de bola entre jogadores do Ituano e Brusque, pela Série B (Foto: Miguel Schincariol)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 20:15 • Brusque (SC)

O confronto entre Brusque x Ituano, válido pela 31ª rodada rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma situação inusitada na transmissão do jogo. A câmera principal da partida ficou tremendo enquanto a bola rolava no Estádio Augusto Bauer.

Nas redes sociais, os torcedores criticaram a qualidade da imagem e a estrutura do local do jogo, que foi reaberto após um longo tempo fechado por conta de reformas. Segundo uma explicação dos fãs do Brusque, a câmera da partida fica em uma estrutura metálica no meio da torcida.

Confira as reações na web: