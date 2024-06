Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 21:53 • São Paulo (SP)

Torcedores do Santos não estão satisfeitos com o desempenho do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (25), o time empatou com o Mirassol e perdeu a chance de voltar ao G4 do torneio.

Nas redes sociais, a torcida se manifestou negativamente sobre a atuação e a campanha na Série B. Santistas se dizem "cansados" do que estão acompanhando.

Fábio Carille é o técnico do Santos na Série B (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Veja as reações da torcida do Santos após o empate com o Mirassol, pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 SANTOS

SÉRIE B - 12ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 25 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

🚩 Assistentes: Leandro Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Mozart)

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Isaque e Gabriel Santana; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Joaquim, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme.