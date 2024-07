Jornalista detona atitude de Mano Menezes em derrota do Fluminense: ‘Diniz, é você?’

Treinador fez sua segunda partida no comando do Tricolor (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro

A derrota do Fluminense para o Fortaleza, neste domingo (7), irritou o jornalista José Ilan nas redes sociais. Na lanterna do Brasileirão e precisando da vitória, as substituições de Mano Menezes fizeram o comentarista perder a paciência com o treinador, que trouxe comparações com o recém-demitido, Fernando Diniz.

- Pronto, agora ele (Mano Menezes) joga os moleques na fogueira para ver se eles resolvem a bucha. Diniz, é você???

- Mano consera a escalação aos 25 minutos do segundo tempo. "Vão lá, seus passa-fome, me salvem aí de mais esse vexame".