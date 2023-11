O resultado do confronto é doído para o Vasco por conta das circusntâncias do jogo. O time carioca chegou a estar a frente do placar em dois momentos, quando sofreu o empate e posteriormente, a derrota. Mas além do jogo em si, o revés contra o Corinthians complica a situação do Cruz-Maltino no Brasileirão. Com 42 pontos, o time é o atual 16º colocado e pode terminar a 36ª rodada na zona de rebaixamento, caso o Bahia empate sua partida.