O atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, se tornou pai pela primeira vez no último domingo (15) e celebrou o momento nas redes sociais. Richarlison Júnior nasceu com 3KG, muita saúde e muita fofura, segundo o próprio jogador.

A criança veio da união com a influenciadora e estudante de direito Amanda Araújo, que também celebrou a chegada do seu primeiro filho. O parto foi realizado em Maringá, no Paraná, região sul do Brasil.

- Meu parto. A melhor experiência que já tive na minha vida. Não sei descrever a sensação de segruar meu filho pela primeira vez, sentir o cheirinho dele, escutar o chorinho, foram momentos que mudaram minha vida pra sempre - escreveu Amanda.

- Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura - publicou o jogador.

Escolha pelo nome do filho

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, a nova mãe revelou que decidiu homenagear o noivo, atacante da Seleção Brasileira. De acordo com ela, a prática de dar o nome do pai para o filho é comum dentro da própria família, e foi determinante para a escolha.

- Uma das conquistas desse ano, foi ter descoberto que meu bebê vai ser um menino. Foi um ano de muita emoção, e principalmente em relação à homenagem do nome do bebê que vai ser igual ao nome do pai, assim como meu pai deu o nome dele para o meu irmão. Então é uma homenagem que já está na minha família e agora vai passar para o meu filho. Não tem conquista maior - iniciou a influenciadora, antes de completar.

- A vida pode mudar muito em 365 dias. Esse ano para mim foi super desafiador, cheio de mudanças e surpresas, e com certeza a maior conquista de 2024 foi ter descoberto que vou ser mãe. Essa sensação de estar construindo minha família, de ter me aproximado mais dos meus pais, eles estarem super orgulhosos porque vão ser vovô e vovó, me enche o coração de amor e alegria - concluiu.

Relação com Richarlison

Amanda e o atacante da Seleção Brasileira estão juntos há pouco mais de 1 ano. O casal foi visto pela primeira vez juntos nas férias do jogador no Brasil, em julho de 2023. Na ocasião, os dois estavam no Ceará, acompanhados de um grupo de amigos para visitarem as cidades de Canoa Quebrada e Jericoacoara.

A confirmação da relação entre os dois foi confirmada pelo próprio jogador em janeiro de 2024. O anúncio aconteceu por meio de uma publicação nas redes sociais.