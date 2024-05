Renato Maurício Prado critica atitude de Gerson em Flamengo x Millonarios: ‘Ridícula’

Gerson foi criticado por Renato Maurício Prado (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 22:54 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória do Flamengo não livrou o meia Gerson de uma crítica do jornalista Renato Maurício Prado, nesta terça-feira (28). O comentarista não gostou de uma suposta simulação de pênalti do jogador contra o Millonarios, no Maracanã, pela Libertadores.

- Ridícula essa mania do Gerson de simular pênaltis. Por causa disso, acabou expulso na semifinal do Mundial. Já devia ter aprendido - criticou o jornalista nas redes sociais.

A situação citada por Renato Maurício Prado ocorreu no início do segundo tempo, quando Gerson caiu na área após dividir uma bola com o adversário. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo também criticaram o meio-campista pela atitude.

Há cerca de um mês, Gerson também havia simulado um pênalti contra o Palmeiras, no Brasileirão. O Flamengo venceu o Millonarios por 3 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Libertadores, na segunda colocação do Grupo E, com 10 pontos.

