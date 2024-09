Tiago Leifert exalta o Vasco: ‘Tem o espírito que a Seleção Brasileira não tem’

Jornalista Tiago Leifert (Crédito: Reprodução/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 20:31 • Rio de Janeiro • Atualizada em 12/09/2024 - 21:32

Ontem (11), o Vasco eliminou o Athletico Paranaense nos pênaltis em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da derrota por 2 a 1 no tempo regulamentar, e com um jogador a menos, a equipe carioca garantiu classificação para às semifinais da competição após 13 anos.

O jornalista Tiago Leifert, em live realizada no canal "TiaGol" no Youtube, após a classificação heróica conquistada pelo cruzmaltino fora de casa, exaltou a sequência de bons resultados pelo clube carioca e fez comparação com o momento da seleção brasileira.

- É o espírito que eu gostaria de ver na seleção brasileira. O Vasco é muito competitivo. O Vasco é muito difícil de derrubar. O Vasco com um a menos parece que tá com onze (jogadores) ainda. Falei que o Vasco estava tratando todo jogo como final e está. Não só no mata mata mas no Campeonato Brasileiro também. - afirmou Tiago Leifert.

Além disso, o jornalista também teceu críticas ao mau desempenho do time mandante, que utilizava o fator casa e a pressão de sua torcida quando jogava em seus domínio.

- Antes, todo mundo falava que seria duro jogar na Arena da Baixada. O Vasco sofreu um pouco lá mas passou pelo Athletico na Arena da Baixada. Ontem, o Vasco mesmo desorganizado no começo do jogo, com um expulso em um lance completamente idiota, conseguiu virar o jogo. - disse o jornalista de 44 anos.

Agora, o cruzmaltino aguarda a definição do confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo, que acontece nesta quinta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte, para conhecer seu adversário na semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo venceu por 1 a 0.