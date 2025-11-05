Terra FC: Evento liga o futebol com a responsabilidade da preservação ambiental

O Terra FC, campanha global que utiliza o esporte como ferramenta de mobilização para a preservação ambiental protagonizou um evento no Rio de Janeiro, na última terça-feira (4), em Laranjeiras, e o Lance! esteve presente. A sede do Fluminense, sediou a iniciativa que buscou mostrar que o futebol está unido pelo planeta.

Lendas do esporte, clubes e autoridades se reuniram no evento para celebrar uma partida beneficente pela Terra. Em campo, o jogo contou com a presença ilustre dos tetracampeões Ronaldão e Aldair, o pentacampeão Edmilson, dos artilheiros Washington e Grafite, além das pioneiras Pretinha e Roseli, que conquistaram a primeira Copa América Feminina e participaram da primeira edição de uma Copa do Mundo da modalidade.

Além das celebridades, que marcaram época nos gramados, influenciadores renomados também foram convocados para a partida. Nomes como Daniel Braune, Xandi Barros e Natalia Guitler estiveram presentes. A organização das equipes em campo ficou na responsabilidade dos técnicos René Simões e Oswaldo Oliveira, que foram dividas em branco e terracotta.

Nas arquibancadas, crianças de projetos sociais da cidade do Rio de Janeiro marcaram presença no Estádio de Laranjeiras para acompanhar de perto a partida. Após o apito final, o vencedor foi o planeta terra.

Além disso, o Terra FC também realizou a premiação da campanha Gols pela Terra, que envolve crianças e jovens em dinâmicas sobre sustentabilidade e o papel do esporte na preservação ambiental. No salão nobre do Fluminense, a cerimônia aconteceu com presença do prefeito de Londres, Sadiq Khan, e de seu vice, Mete Coban, da diretora de programa da Presidência da COP30, Alice Amorim, e de Tom Rivett-Carnac (estrategista político e coautor de "O Futuro que Escolhemos").

Na ocasião, também foi lançado o Manifesto do Futebol pelo Planeta. Uma mensagem clara de clubes, atletas, ídolos e torcedores para os líderes globais, que traça um caminho conjunto entre futebol e clima.

Terra FC

A campanha também terá particiapção durante a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partidas serão dedicadas ao projeto Terra FC. Tratam-se dos confrontos entre Botafogo x Vasco, na quarta (5), e Fluminense x Mirassol, na quinta (6). Os confrontos contarão com ativações da campanha dentro e fora de campo.

O apoio ao movimento já reúne 38 clubes de futebol no Brasil e no exterior, além de mais de 70 atletas e personalidades públicas, entre eles Roberto Carlos, Denílson, Thiago Silva, Zico e o DJ Alok. A iniciativa também estará presente na programação da COP30, em Belém, com uma série de ativações que conectam futebol, cultura e engajamento climático.