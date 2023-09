No mês de fevereiro deste ano, Jakub Jankto também postou um vídeo em suas redes sociais expondo sua orientação sexual. A revelação do checo repercutiu bastante, já que o atleta foi o primeiro jogador de seleção a se assumir gay durante seu período como profissional, Jakub recebeu apoio de diversos clubes no mundo. O meia atua no Cagliari, da Itália.