- Se tem uma coisa no Fortaleza que a gente não pode nunca deixar como válida é a frase: ‘Sempre foi assim’. A forma de fazer crioterapia no Fortaleza, aquele trabalho de recuperação dos jogadores, tinha uma maneira de fazer e nós mudamos. A fachada do Fortaleza tinha uma forma de ser e nós mudamos. Nem sempre foi assim. Evoluímos - iniciou o mandatário.



- Imagina se a gente guarda isso para o que sempre foi assim. ‘Sempre foi assim’ é uma crença limitante. E o que vale para a estrutura, também vale para comportamento. Então, nós repudiamos, veementemente, os cânticos homofóbicos por parte de nossa torcida. As relações no Fortaleza sempre foram pautadas por respeito. E a credibilidade que nós conquistamos ajudou a ter esse respeito e a fazer com que o clube cresça cada vez mais. Não temos compromisso com o erro. E nem adianta argumentar que sempre foi assim. Porque se sempre foi assim, sempre foi errado. Então é hora de mudar”, completou.



Os cantos entoados por parte da torcida do Fortaleza ocorreram na partida do último domingo (27), contra o Coritiba, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Durante a partida, realizada no Estádio Presidente Vargas, foram registrados gritos preconceituosos contra a torcida do Ceará, maior rival do Leão.