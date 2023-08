O Internacional contou com uma mãozinha de Lucas Perri para abrir o placar contra o Botafogo, no Nilton Santos. O goleiro alvinegro defendeu o primeiro chute de Maurício, mas não segurou e a bola ficou perdida embaixo do arqueiro, que precisou de um gps para encontrá-la. A falha virou motivo de zoação entre rivais nas redes sociais.