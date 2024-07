Rebeca Andrade comandou a reação brasileira na final por equipes das Olimpíadas de Paris (Foto: Loic Venance / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 15:56 • Rio de Janeiro

A equipe brasileira de Ginástica Artística venceu a primeira medalha olímpica em sua história. Na final da competição por equipes, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Júlia Soares conquistaram a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris.

Apesar do início sofrido, com queda na trave e pontuações muito abaixo das conquistadas na qualificatória, o Brasil tinha uma carta na manga. Rebeca Andrade, atual campeã olímpica, comandou a reação da seleção e trouxe a medalha de bronze para o Brasil.

Veja as reações abaixo:

eu te amo júlia soares

eu te amo flávia saraiva

eu te amo rebeca andrade

eu te amo jade barbosa

eu te amo lorrane oliveira — dom quixota (@domquixotta) July 30, 2024

Rebeca Andrade é DIFERENTE!!!!!! — Laila (@lailinha_____) July 30, 2024

ta tendo foguetório aqui na empresa patrão deu folga o resto do dia isso eh brasil isso eh rebeca andrade!!! — pedro (@pedroreisk) July 30, 2024

Essa medalha na ginástica artística mostra que quando o BR quer, ele se destaca no esporte. Temos tudo para ser potência olímpica! E vai dar uma moral para a Rebeca Andrade para as demais disputas!! Nuuu — jcl (@ocomentarista86) July 30, 2024

REBECA ANDRADE É UM FENÔMENO — Gustavo (@gustavobgrego) July 30, 2024

Rebeca Andrade foi o grande destaque da delegação brasileira na final por equipes da ginástica artística. A ginasta obteve a melhor nota do aparelho do salto na final, com um 15.100, acima inclusive, de Simone Biles, que teve um 14.900.

Com emoção até as últimas notas, a disputa da competição por equipes na ginástica artística mexeu com todo mundo que assistia a disputa. O Brasil terminou na terceira colocação com o somatório de 164.497, atrás apenas da Itália, segunda colocada com 165.494 e Estados Unidos, medalha de ouro com 171.296.