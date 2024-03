Superliga entra na reta final com aumento de audiência entre jovens

Categoria feminina entrou em disputa de playoffs decisivios pelas quartas de finais (Foto: Reprodução/Twitter)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 16:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Principal competição do voleibol nacional, a Superliga Feminina entrou essa semana na disputa dos playoffs decisivos das quartas de final mas os números de audiência da primeira fase do torneio mostram que o consumo das partidas nos canais sportv está cada vez maior, com aumento considerável entre os jovens.

Na competição feminina, a fase regular alcançou mais de 8 milhões de pessoas, 16% (+ 1 milhão de pessoas) a mais que na última temporada. Entre o público entre 25 e 34 anos, o crescimento foi de 75% em comparação com a edição passada. O duelo com maior audiência da primeira fase foi a vitória do Sesc RJ/Flamengo sobre o Minas, disputado no dia 8 de março.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A segunda maior audiência da temporada foi a partida entre Praia Clube e Minas na última sexta-feira, dia 22. Reedição da final da temporada passada, o confronto foi assistido por mais de 700 mil pessoas e levou o sportv2 à liderança da tv por assinatura.

A média de audiência da fase inicial do torneio masculino nessa temporada foi 5% maior que em 2022/2023. A maior audiência foi o duelo entre dois times mineiros, no último dia 19 de fevereiro, quando estiveram frente a frente Minas e Cruzeiro. O público entre 25 e 34 anos se destacou novamente, com 112% de aumento em comparação a última edição da Superliga.