Supercopa Desimpedidos: conheça os times participantes

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 16:44 • São Paulo (SP)

A Supercopa Desimpedidos 2024 já tem times definidos. O torneio de Fut7 que reúne personalidades da internet, da música, do humor e da TV chega à oitava edição e será disputado entre 15, 16 e 17 de novembro, na reabertura da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). Neste ano, oito competidores disputam a competição.

As equipes iniciam a disputa divididas em duas chaves. O grupo A conta com Capaça FC, Fluxo Fut7, Fúria e Mansão Maromba. Já no grupo B estão Desimpedidos EC, G3X FC, Ronaldo TV e Vosso Tiger. Confira abaixo os destaques de cada time.

Capaça FC

O Capaça FC é liderado pelo youtuber Goleiro de Capacete, que tem mais de três milhões de inscritos em seu canal. Além do capitão, a equipe tem como destaques Jão bastos, que conta com 8,5 milhões de inscritos no Youtube, e DembeleBR, apresentador do Canal Reversão.

Fluxo Fut 7

Um dos times mais populares de e-sports do Brasil, o Fluxo conta com dois de seus fundadores no elenco da Supercopa Desimpedidos. Cerol, um dos maiores streamers do Brasil, e Nobru, campeão mundial de FreeFire pelo Corinthians em 2019. Além deles, a equipe terá o ex-jogador Madson, campeão da Copa do Brasil pelo Santos em 2010.

Fúria

Outro time que vem dos e-sports, a Fúria foi fundada por Cris Guedes, amigo de Neymar. Apesar do "parça" não estar no elenco, a equipe conta com grandes nomes da internet. Entre eles, Allan, o Estágiário (amigo de Casimiro e streamer) Jorginho e Negrete (criadores de conteúdo).

Mansão Maromba

Um dos maiores canais de fitness e lifestyle do Brasil, a Mansão Maromba foi fundada pelo influencer Toguro, que tem mais de nove milhões de seguidores no Instagram e quase cinco milhões no YouTube. Além dele, nomes da música como o rapper Djonga, MC Smith e DJ Arana compõe a equipe, que vem disputando torneios de várzea.

Desimpedidos EC

Anfitriões da competição, o Desimpedidos Esporte Clube conta com o atacante Victor Bolt no elenco e o criador de conteúdo O Boleiro. Na comissão técnica, o criador de conteúdo FutBlack será assistente da equipe.

G3X FC

Mais um time proveniente dos e-sports, o G3X FC é liderado pelo presidente Gaulês, o maior streamer do país. No futebol, a equipe representou o Brasil na Kings League, competição internacional de influenciadores e ex-jogadores, organizada por Gerard Piquè, e terminou com o vice-campeonato.

Ronaldo TV

O canal de Youtube de Ronaldo Fenômeno estará representado na Supercopa Desimpedidos. Apesar do ex-atacante da Seleção Brasileira não integrar o elenco, seu filho Ronald é destaque entre os nomes do time. Além dele, o criador de conteúdo Lucca Maciel é um dos principais nomes da equipe.

Vosso Tiger

O Vosso Tiger surgiu da fusão de dois times: o Tiger FC, do influencer Isaac Xavier, com o Vosso Canal, de Juninho Manella. Ambos são os líderes da equipe e dois dos maiores criadores de conteúdo sobre futebol na internet.

