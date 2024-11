Supercopa Desimpedidos: como comprar ingressos para torneio no Pacaembu?

Supercopa Desimpedidos chega a sua oitava edição e tem ingressos disponpiveis (Foto: Divulgação / NWB)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 15:30 • São Paulo (SP)

A venda de ingressos para a Supercopa Desimpedidos 2024 está aberta. O torneio de Fut7 que reúne personalidades da internet, da música, do humor e da TV chega à oitava edição e será disputado entre 15, 16 e 17 de novembro, na reabertura da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).

Os ingressos já estão disponíveis pelo site da Ingresse (basta clicar aqui para conferir). Os valores variam entre R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada) para acessar o evento por um dia. Há ainda a opção de adquirir o passaporte da Supercopa Desimpedidos por R$ 80,00 para ter acesso aos três dias de competição. A abertura dos portões acontecerá às 10h (de Brasília).

No total, serão 16 partidas durante os três dias de evento, com a grande final marcada para o próximo domingo (17). CEO da NWB, organizadora da competição, Antonio Abibe comentou as novidades da oitava edição do torneio.

- O futebol passa por um momento de reformulações estruturais, seja no campo dos direitos, das plataformas de transmissão, ou na participação cada vez maior das redes sociais como elemento central das torcidas. Nesse sentido, também estamos elevando o nível da Supercopa Desimpedidos. Sem deixar a essência divertida que é marca registrada do canal, trouxemos o frescor para o entretenimento esportivo com novos times, performance, personalidades e regras, com a realização em um templo histórico do futebol, o Pacaembu, que é motivo de imenso orgulho - disse o Antonio.

