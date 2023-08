O ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, foi denunciado pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por agredir o atacante Pedro, segundo o portal "UOL". O episódio aconteceu no dia 29 de julho, no vestiário do Estádio Independência, após a vitória do Rubro-Negro por 2 a 1 contra o Atlético-MG pelo Brasileirão.