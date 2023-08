Cerca de 30 rubro-negros compareceram ao evento de aniversário de Gabigol para protestar contra o momento deliciado do Flamengo na temporada, na noite desta terça-feira (29). Além do camisa 10, dirigentes do clube também foram alvos de cobranças do lado de fora da festa, em frente à entrada do local da celebração, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.