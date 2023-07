O Superior Tribunal de Justiça Desportiva convocou 10 jogadores para depor no caso de manipulação de apostas no futebol. Dentre os atletas estão o atacante Alef Manga, do Coritiba, e o meia Nathan, do Grêmio. Segundo o "Ge.com", os profissionais serão ouvidos no dia 8 de agosto.