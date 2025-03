Nesta segunda-feira (17), a partir das 20h, os clubes classificados da Libertadores irão conhecer os próximos adversários em sorteio que acontece na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Classificado para a fase de grupos após eliminar The Strongest-BOL e Boston River-URU, o Bahia torce por um grupo acessível para avançar para o mata-mata da competição continental.

O Esquadrão de Aço está de volta ao torneio após 36 anos. Para o técnico Rogério Ceni, o sorteio é fundamental para saber quais as pretensões que a equipe baiana terá na competição.

— Que seja bom para a gente [o sorteio]. Um grupo mais acessível para brigarmos em pé de igualdade. Precisamos ganhar experiência na competição. O Bahia hoje está entre as sete grandes equipes do futebol brasileiro, no sentido de representatividade na Libertadores — afimou o treinador.

Atual campeão, o Botafogo será colocado automaticamente no Grupo A. A partir daí, os outros sete cabeças de chave são distribuídos entre os grupos de B a H. Na sequência, os clubes dos potes 2, 3 e 4 também são divididos entre os oito grupos, sendo que a única regra é de que equipes do mesmo país não fiquem na mesma chave, com exceção daqueles que vieram da fase preliminar, ou seja, o Bahia pode cair em um grupo com outro brasileiro.

Fator casa será determinante

Para fazer bonito em seu retorno ao torneio, o Bahia sabe que a Casa de Apostas Arena Fonte Nova será sua aliada. Até aqui foram duas vitórias no estádio. Antes de bater o Boston River-URU, o Tricolor baiano triunfou sobre o The Strongest-BOL por 3 a 0.

— Essa atmosfera se torna diferente desde a chegada do estádio. Hoje o torcedor cantou o tempo todo. Não tem como não ter energia, o que vem ali de fora é muito forte e contagia o atleta — explicou Ceni.

Quem também comemorou foi a empresa que dá o naming rights para a Arena Fonte Nova. Head de negócios da Casa de Apostas, Anderson Nunes se mostrou orgulhoso da participação do Bahia na competição.

— Depois de muitos anos, o Bahia volta a jogar a fase de grupos da Libertadores, demonstrando o crescimento do clube e a evolução do futebol nordestino. E poder ser o palco que leva o nome da nossa empresa sediando jogos desta magnitude nos enche de orgulho. A aquisição dos naming rights da Arena Fonte Nova faz parte do movimento de ampliação e consolidação da nossa marca no mercado — disse Anderson.

Confira potes do sorteio da fase de grupo da Libertadores

Pote 1: Botafogo, River Plate-ARG, Palmeiras, Flamengo, Peñarol-URU, Nacional-URU, São Paulo e Racing-ARG Pote 2: Olimpia-PAR, LDU-EQU, Internacional, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Colo-Colo-CHI, Estudiantes-ARG e Bolívar-BOL Pote 3: Atlético Nacional-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Fortaleza, Sporting Cristal-PER, Universitario-PER, Talleres-ARG, Deportivo Táchira-COL e Universidad de Chile-CHI Pote 4: Carabobo-VEN, Atlético Bucaramanga-COL, Central Córdoba-ARG, San Antonio Bulo Bulo-BOL, Barcelona de Guayaquil-EQU, Alianza Lima-PER, Cerro Porteño-PAR e Bahia.