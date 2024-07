Sormani e Facincani perdem a linha e partem para as ofensas ao vivo em discussão sobre Gabigol

Facincani e Sormani discutiram ao vivo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 18:50 • Rio de Janeiro

Os jornalistas Fábio Sormani e Felippe Facincani discutiram ao vivo durante a live do canal "Placar TV", nesta sexta-feira (12). Após Sormani duvidar de uma informção de Facincani, o jornalista diz que não é "inconsequente" e irritou o companheiro de programa, que embarcou na discussão e chamou Facincani de "folgado".

O grande estopim da troca de ofensas foi o imbróglio Gabigol, Palmeiras e Flamengo. Durante o afastamento do atacante do Rubro Negro, Facincani deu informações sobre uma negociação que acontecia entre o Gabriel Barbosa e o Alviverde. Sormani, porém, consultando o site do veículo, apontou que o afastamento de Gabi foi justificado pelo empresário do jogador por conta de consulta a oportunidades de mercado. A proposta de renovação do Flamengo não agradou o atacante.

Assista abaixo o momento da discussão na live: