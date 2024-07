Neymar desiste de comprar mansão mais cara do Brasil, mas será vizinho de famosos no Rio

Neymar comprou um terreno de R$ 20 milhões (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 16:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar comprou um terreno de R$ 20 milhões no Condomínio Jardim Pernambuco, no Alto Leblon, no Rio de Janeiro, após visitar e descatar a mansão mais cara do Brasil, no mesmo condomínio, avaliada em R$ 220 milhões, por achar "muito cara", segundo uma fonte. A informação é do jornal "O Globo".

A propriedade adquirida por Neymar fica a cerca de cinco minutos a pé da praia e tem como vizinhos o humorista Hélio de La Peña e o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, entre outras personalidades.

O Jardim Pernambuco é o endereço mais prestigiado do Rio e se destaca por sua arquitetura, localização, segurança e qualidade de vida. São no total 150 mansões distribuídas em 10 terrenos que reúnem um grupo seleto de moradores.