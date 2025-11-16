menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Só um nome? Casillas revela quem foi melhor goleiro que ele

Casillas é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Real Madrid na história

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
14:22
Casillas em ação pelo Real Madrid (Foto: Christof Stache / AFP)
imagem cameraCasillas em ação pelo Real Madrid (Foto: Christof Stache / AFP)
O goleiro Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, foi desafiado a participar de uma brincadeira em um vídeo no qual deveria ficar em silêncio até ouvir o nome de um goleiro que tivesse sido melhor que ele. Por muito tempo, o espanhol ficou quieto – e só voltou a falar quando ouviu o nome de Buffon, herói da seleção italiana.

O influenciador Adri Contreras preparou uma lista de respeito ao Casillas, que permaneceu calado ao ouvir 12 goleiros. Veja os nomes apresentados para o desafio: Dibu Martínez, De Gea, Ter Stegen, Joan García, Szczęsny, David Raya, Van der Sar, Jan Oblak, Keylor Navas, Courtois, Oliver Kahn, Neuer e, finalmente, Buffon. Ao ouvir o nome do italiano, Casillas brincou: "Veja, esse seria um possível caso de eu levantar a mão". Confira o vídeo:

Casillas foi responsável por uma defesa decisiva na final da Copa do Mundo de 2010 pela Espanha (AFP)
🏆 Carreira de Iker Casillas

O goleiro espanhol tem uma extensa lista de troféus conquistados ao longo da carreira, especialmente no Real Madrid, clube que defendeu entre os anos de 1998 e 2015. Com 725 atuações pelos Merengues, é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Real na história, atrás apenas de Raul González, com 741.

Por lá, venceu o Mundial de Clubes (2x), Champions League (3x), Supercopa da UEFA (2x) La Liga (5x), Copa do Rei (2x) e Supercopa da Espanha (4x). No Porto, onde atuou entre 2015 e 2020, levantou a taça da Primeira Liga, em 2017-18, e a Supercopa de Portugal, em 2018. Fechando com chave de ouro, Casillas foi campeão da Copa do Mundo de 2010, pela Espanha, além das Eurocopas de 2008 e 2012.

circulo com pontos dentroTudo sobre

