Torcedores do Flamengo celebram retorno de Pedro aos treinos

A Nação está em festa e o motivo é óbvio: Pedro está de volta aos treinos coletivos do Flamengo! Ainda evitando atividades com impacto, o atacante, que se recupera de uma fratura no braço direito, mudou a imobilização na região e retomou algumas atividades coletivas nesta quarta-feira (12). Nas redes sociais, torcedores rubro-negros celebraram o avanço na recuperação.

A recuperação de Pedro

✍️Por Lucas Bayer, setorista do Flamengo no Lance!

Pedro vem apresentando boa evolução no quadro de recuperação da fratura sem desvio na ulna direita, ocasionada na partida contra o Racing no dia 22 de outubro. Seguindo cronograma do Flamengo, o camisa 9 trocou a imobilização, utilizando um material mais curto, permitindo uma maior mobilidade. Esse é o último estágio do tratamento do jogador.

Internamente, a expectativa pela participação de Pedro na final da Libertadores, no dia 29 de novembro, é vista com otimismo. Dependerá, apenas, da evolução do jogador.

Flamengo se prepara para enfrentar o Sport

Neste sábado (15), o Flamengo enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro, na capital do Pernambuco. Em situações completamente opostas na tabela, o time mandante tenta buscar algum fôlego para se afastar da lanterna do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo tem nesse jogo a oportunidade de assumir a liderança do torneio.

Em caso de vitória rubro-negra e tropeço do Palmeiras diante do Santos, o Flamengo retira seu jogo em atraso e assume a ponta da tabela.

Pedro durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

