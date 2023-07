Um dos grandes nomes da história do Corinthians, Emerson Sheik foi convidado para abrir o coração e opinar sobre temas relevantes no futebol no ''Pod Pai Pod Filho'', com Téo José e Alessandro. O ex-jogador relembrou um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira, no título da Libertadores de 2012, e também lamentou a existência do VAR - que certamente o puniria pela mordida na mão de Matías Caruzzo, também na final contra o Boca Juniors.