Promovido recentemente por Vanderlei Luxemburgo ao elenco principal, o volante estreou na vitória do Corinthians diante do Liverpool-URU pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com uma atuação contundente, o jovem conquistou a confiança do 'pofexô' Vanderlei, que não teve dúvida em escalá-lo como titular nos jogos seguintes contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e América-MG, na ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte.