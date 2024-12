A série "Senna", da plataforma de streaming Netflix, irá concorrer a um prêmio no Critics Choice Awards. A obra, que conta a vida do ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, foi indicada na categoria de Melhor Série em Língua Estrangeira na última quinta-feira (5).

continua após a publicidade

➡️ Web vai à loucura com postura de Xuxa sobre Ayrton Senna e Adriane Galisteu

➡️ Ayrton Senna e Adriane Galisteu: o dossiê que mudou tudo antes do GP de Ímola

O evento é renomado no meio artístico, sendo um dos principais na avaliação de séries ao redor do mundo. A categoria da indicação da série da Netflix é apenas uma dentre 20.

Para a categoria Melhor Série em Língua Estrangeira, "Senna" irá disputar o prêmio com: Acapulco (Apple TV+), Citadel: Honey Bunny (Prime Video), La Máquina (Hulu), The Law According to Lidia Poët (Netflix), My Brilliant Friend (HBO | Max), Pachinko (Apple TV+) e Round 6 (Netflix).

continua após a publicidade

Ator Gabriel Leone interpretou personagem de Ayrton Senna na série da Netflix (Foto: Divulgação/Netflix)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Categorias do Critics Choice Awards

Melhor Série de Drama

O Dia do Chacal (Peacock)

A Diplomata (Netflix)

Evil (Paramount+)

Industry (HBO | Max)

Entrevista com o Vampiro (AMC)

The Old Man (FX)

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (FX / Hulu)

Slow Horses (Apple TV+)

Melhor Ator em Série de Drama

Jeff Bridges – The Old Man (FX | Disney+)

Ncuti Gatwa – Doctor Who (Disney+)

Eddie Redmayne – O Dia do Chacal (Peacock | Disney+)

Hiroyuki Sanada – Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (FX | Hulu | Disney+)

Rufus Sewell – A Diplomata (Netflix)

Antony Starr – The Boys (Prime Video)

continua após a publicidade

Melhor Atriz em Série de Drama

Caitriona Balfe – Outlander (Starz | Netflix | Disney+)

Kathy Bates – Matlock (CBS)

Shanola Hampton – Encontrados (NBC |Max)

Keira Knightley – Black Doves (Netflix)

Keri Russell – A Diplomata (Netflix)

Anna Sawai – Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (FX | Hulu |Disney+)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

Tadanobu Asano – Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (FX | Hulu | Disney+)

Michael Emerson – Evil (Paramount+)

Mark-Paul Gosselaar – Encontrados (NBC | Max)

Takehiro Hira – Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (FX | Hulu |Disney+)

John Lithgow – The Old Man (FX | Disney+)

Sam Reid – Entrevista com o Vampiro (AMC | Disney+)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

Moeka Hoshi – Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (FX | Hulu | Disney+)

Allison Janney – A Diplomata (Netflix)

Nicole Kidman – Special Ops: Lioness (Paramount+)

Skye P. Marshall – Matlock (CBS)

Anna Sawai – Pachinko (Apple TV+)

Fiona Shaw – Bad Sisters (Apple TV+)

Melhor Série de Comédia

Abbott Elementary (ABC | Disney+)

Professor de Inglês (FX | Disney+)

Hacks (HBO | Max)

Ninguém Quer (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu | Disney+)

Alguém em Algum Lugar (HBO | Max)

St. Denis Medical (NBC)

What We Do in the Shadows (FX | Disney+)

Melhor Ator em Série de Comédia

Brian Jordan Alvarez – Professor de Inglês (FX | Disney+)

Adam Brody – Ninguém Quer (Netflix)

David Alan Grier – St. Denis Medical (NBC)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu | Disney+)

Kayvan Novak – What We Do in the Shadows (FX | Disney+)

Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu | Disney+)

Melhor Atriz em Série de Comédia

Kristen Bell – Ninguém Quer (Netflix)

Quinta Brunson – Abbott Elementary (ABC | Disney+)

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows (FX | Disney+)

Bridget Everett – Alguém em Algum Lugar (HBO | Max)

Jean Smart – Hacks (HBO | Max)

Kristen Wiig – Palm Royale (Apple TV+)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Paul W. Downs – Hacks (HBO | Max)

Asher Grodman – Ghosts (CBS | Paramount+)

Harvey Guillén – What We Do in the Shadows (FX | Disney+)

Brandon Scott Jones – Ghosts (CBS)

Michael Urie – Shrinking (Apple TV+)

Tyler James Williams – Abbott Elementary (ABC | Disney+)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Liza Colón-Zayas – The Bear (FX| Hulu | Disney+)

Hannah Einbinder – Hacks (HBO | Max)

Janelle James – Abbott Elementary (ABC | Disney+)

Stephanie Koenig – Professor de Inglês (FX | Disney+)

Patti LuPone – Agatha Desde Sempre (Disney+)

Annie Potts – Jovem Sheldon (CBS | Netflix)

Melhor Série Limitada

Bebê Rena (Netflix)

Disclaimer (Apple TV+)

Masters of the Air (Apple TV+)

Mr Bates vs the Post Office (PBS)

Pinguim (HBO | Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO | Max)

Nós Tivemos Sorte (Hulu | Disney+)

Melhor Filme Feito para a TV

The Great Lillian Hall (HBO | Max)

It’s What’s Inside (Netflix)

Música (Prime Video)

Out of My Mind (Disney+)

Rebel Ridge (Netflix)

V/H/S/Beyond (Shudder)

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

Colin Farrell – Pinguim (HBO | Max)

Richard Gadd – Bebê Rena (Netflix)

Tom Hollander – FEUD: Capote vs. The Swans (FX)

Kevin Kline – Disclaimer (Apple TV+)

Ewan McGregor – A Gentleman in Moscow (Paramount+)

Andrew Scott – Ripley (Netflix)

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

Cate Blanchett – Disclaimer (Apple TV+)

Jodie Foster – True Detective: Night Country (HBO | Max)

Jessica Lange – The Great Lillian Hall (HBO | Max)

Cristin Milioti – Pinguim (HBO | Max)

Phoebe-Rae Taylor – Out of My Mind (Disney+)

Naomi Watts – FEUD: Capote vs. The Swans (FX)

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

Robert Downey Jr. – The Sympathizer (HBO | Max)

Hugh Grant – The Regime (HBO | Max)

Ron Cephas Jones – Genius: MLK/X (National Geographic)

Logan Lerman – Nós Tivermos Sorte (Hulu | Disney+)

Liev Schreiber – O Casal Perfeito (Netflix)

Treat Williams – FEUD: Capote vs. The Swans (FX)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

Dakota Fanning – Ripley (Netflix)

Leila George – Disclaimer (Apple TV+)

Betty Gilpin – Three Women (Starz)

Jessica Gunning – Bebê Rena (Netflix)

Deirdre O’Connell – Pinguim (HBO | Max)

Kali Reis – True Detective: Night Country (HBO | Max)

Melhor Série em Língua Estrangeira

Acapulco (Apple TV+)

Citadel: Honey Bunny (Prime Video)

La Máquina (Hulu)

The Law According to Lidia Poët (Netflix)

My Brilliant Friend (HBO | Max)

Pachinko (Apple TV+)

Senna (Netflix)

Round 6 (Netflix)

Melhor Série Animada

Batman: Caped Crusader (Prime Video)

Bluey (Disney+)

Bob’s Burgers (Fox)

Invincible (Prime Video)

The Simpsons (Fox)

X-Men ’97 (Disney+)

Melhor Talk Show

Hot Ones (YouTube)

The Daily Show (Comedy Central)

The Graham Norton Show (BBC America)

John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A. (Netflix)

The Kelly Clarkson Show (NBC/Syndicated)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Melhor Especial de Comédia

Ali Wong: Single Lady (Netflix)

Jim Gaffigan: The Skinny (Hulu)

Kevin James: Irregardless (Prime Video)

Nikki Glaser: Someday You’ll Die (HBO | Max)

Rachel Bloom: Death, Let Me Do My Special (Netflix)

Ramy Youssef: More Feelings (HBO | Max)