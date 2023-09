- Nosso CEO João Neto Vital e nosso técnico Gilvandro Panela se reuniram nesta tarde com o craque Pará para tratar da renovação para a Copa do Busão e Copa Pioneer. Depois de resolvidos alguns detalhes, o craque renovou com o Tricolor de São Caetano por mais um ano defendendo as cores do Leão do ABC. Seguimos firme em nosso planejamento, mirando o futuro, mas concentrados nos desafios do presente -, anunciou o Metalúrgicos.