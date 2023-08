O nome do doador foi revelado por Faustão em um vídeo de agradecimento publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (31). No registro, Fausto Silva aparece sentado em uma cadeira e conectado a equipamentos, responsáveis por monitorar a aceitação do corpo ao novo coração - que não registrou qualquer rejeição nas primeiras 48 horas após o transplante.