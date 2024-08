Maestro Júnior manda recado a Pedrinho após confusão envolvendo segurança do Vasco

Maestro Júnior criticou o segurança do Vasco por confusão após vitória (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 23:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O final de jogo entre Vasco e Athletico Paranaense foi marcado por uma briga envolvendo jogadores do Furacão e um dos seguranças do Cruzmaltino. Profissional do clube carioca, "Betinho" tentou acertar socos nos atletas do time paranaense, em atitude condenada pelos ex-jogadores Júnior e Roger Flores, no "sportv".

- Não dá mais para acontecer esses problemas extracampo, principalmente quando não tem os protagonistas envolvidos. Isso é mais grave ainda. Pedrinho, você é um cara que tem uma consciência muito grande, acho que você precisa rever as pessoas que estão tomando conta ali. Isso mancha a instituição - comentou Júnior.

- O Pedrinho tem consciência e conhecimento de tudo que acontece no Vasco. Ter um funcionário que não cumpre com a sua função, que é cuidar, dar segurança, zelar pelo patrimônio do Vasco, tem que ser revisto. Chama atenção o segurança, com o uniforme do Vasco, ser protagonista de uma confusão dessa - disse Roger Flores.