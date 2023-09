São Paulo e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (24), às 16h, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Após a vitória por 1 a 0 no Maracanã, o Tricolor conta com a vantagem do empate para conquistar o título inédito. No entanto, para o tarólogo Vítor Pinheiro, do canal "Bola Astral", a decisão já está definida.