- Anteontem, eu fui ao Barra Shopping comprar um presente pra minha filha, que faria 15 anos no dia seguinte. Ela estava comigo, ela não mora comigo, mora com a mãe. Ela chegou ao shopping com a mãe, e eu cheguei logo depois. Parei pra tomar um café, ela me encontrou, falei com ela. Imagina, ela com duas amigas, vai a uma loja e a outra. Eu fui a uma determinada loja comprar um presente pra ela. É importante dizer que os fatos de agora não tem relação ao fato seguinte, onde aconteceram os problemas. Eu estava com a vendedora, no fundo da loja, duas ou três pessoas, e algumas no fundo, comecaram a questionar, fazer cobranças, vários eventos. Nesse momento, que durou alguns minutos, eu não abri a boca, não falei absolutamente nada. Todas as cobranças, tudo que foi feito, algumas ameaças, eu não abri a boca. Por que? Tinha um casal com um recém-nascido, tudo que estou falando vai estar nas imagens, então não adianta eu falar, estar na imprensa todos os dias e depois os fatos não estarem corretos. Estou tranquilo. Não estou à vontade com a situação, mas estou à vontade aqui.