São Paulo e Flamengo disputaram seus últimos compromissos antes da partida de volta da final da Copa do Brasil, marcada para o próximo domingo (24), às 16h, no Morumbi. Embora o Tricolor tenho perdido em casa para o Fortaleza, por 2 a 1, e o Rubro-Negro empatou sem gols diante do Goiás, fora de casa, na visão do jornalista André Rizek, as atuações deixaram o clube paulista como "favorito para conquistar o título".