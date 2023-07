Os primeiros 45 minutos do clássico entre Flamengo e Fluminense foram de bastante equilíbrio e duras disputas no meio de campo, como manda o roteiro das duas equipes com maiores médias de passes na competição. Apesar do desempenho da equipe, os rubro-negros saíram insatisfeitos com o resultado e na bronca com a arbitragem por um lance polêmico em Arrascaeta.