CBF fecha com empresa de grama sintética para levar projeto Legado Fifa a 12 cidades

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 22:40 • Rio de Janeiro

A CBF fechou parceria com a Soccer Grass, empresa especializada em instalação de gramados sintéticos, como parte do projeto Legado Fifa, que levará mais estrutura para 12 cidades brasileiras. A iniciativa da entidade máxima do futebol mundial tem como objetivo assegurar benefícios de grandes eventos nos países que sediaram Mundiais.

São investimentos em infraestrutura e promoção do esporte. O projeto inclui construção de centros de treinamentos, campos e outras instalações. As cidades selecionadas foram: Palmas (Tocantins), Aracajú (Sergipe); Macapá (Amapá); Boa Vista (Roraima); Rio Branco (Acre); Teresina (Piauí); João Pessoa (Paraíba); Maceió/Alagoas; Campo grande (Mato Grosso do Sul); Goiânia (Goiás); Serra (Espírito Santo) e Balneário Camboriú (Santa Catarina).

- Estar nesse projeto significa muito para a Soccer Grass, pois reforça a qualidade dos nossos produtos, além de ir ao encontro de nossos valores, já que, além do desenvolvimento do esporte, o projeto também inclui programas de treinamento, educação, inclusão social e desenvolvimento de habilidades para os participantes - comemorou o CEO da empresa, Alessandro Oliveira.