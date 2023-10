O jornalista refere-se às punições de Daronco pela confusão após a jogada de Soteldo. Isso porque o atacante Sebastián, do Vasco, ficou irritado com a provocação do santista em subir com os dois pés na bola e deu uma chegada acima do tom no adversário. Depois disso, jogadores invadiram o campo e iniciou-se uma briga generalizada. O jogador cruz-maltino também foi punido com cartão amarelo, mas, na visão de Rodrigo Mattos, sua atitude deveria resultar em expulsão.