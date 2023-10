O clima esquentou bastante no início do segundo tempo do confronto entre Santos x Vasco, na Vila Belmiro. Tudo começou após um lance polêmico de Soteldo, que usou de um dos recursos do futebol para provocar o adversário e pisou com os dois pés em cima da bola. O cruz-maltino Sebástian não gostou da atitude do santista, chegou forte no adversário e iniciou uma confusão generalizada em campo.