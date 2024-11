Sálvio Spínola revela salário dos árbitros do futebol brasileiro

Sálvio Spínola falou sobre salário dos árbitros brasileiros (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 15:44 • Rio de Janeiro

Sálvio Spínola abriu o jogo sobre a arbitragem do Brasil. Em entrevista ao podcast Alt Tabet, do Uol Esportes, ele contou o salário de um árbitro do futebol brasileiro. De acordo com o atual comentarista, os valores não são suficientes para sobreviver do ofício.

➡️ Sálvio Spínola relata ameaça de pena de morte; entenda o caso

➡️ Inteligência artificial prevê sucesso de Neymar em possível retorno ao Santos

Conforme divulgado pelo antigo membro do quadro Fifa de árbitros, apenas os cinco principais nomes da arbitragem brasileira recebem um valor acima de R$ 200 mil ao ano. Os demais receberiam cifras menores. Contudo, na visão de Sálvio, o principal problema da profissão seria a falta de respaldo jurídico.

- Os cinco principais árbitros do Brasil ganham por ano R$ 250 mil, os demais não. Não é só a questão financeira, o problema é que isso é seleto, para poucos. O mais importante é a segurança jurídica e financeira. O pior desse cenário é que você perde talentos. Vi várias pessoas competentes que abandonaram o futebol porque não tem segurança (na profissão) - disse o ex-árbitro.

Além disso, Sálvio também fez campanha para uma profissionalização do ofício. Na visão dele, os árbitros brasileiros deveriam ser oficializados como profissionais da CBF. No atual cenário, ele compara a arbitragem com um "bico", expressão popular para se referir a trabalhos temporários.

- Não tenha dúvidas (de que é melhor profissionalizar). O árbitro faz um bico e vai apitar um jogo. É importante que não precisa de uma lei pública obrigando a profissionalização, a entidade que tem que ser responsável por fazer isso. Aqui no Brasil nós temos nossa atividade profissional e na hora vaga a gente vai apitar um jogo. No mundo, o árbitro se dedica ao futebol e na hora vaga ele pode ter outra profissão. O motivo disso é que alegam que no Brasil as leis trabalhistas seriam um risco muito grande para uma entidade que fatura R$ 1 bilhão por ano - concluiu.

Sálvio Spínola foi árbitro de futebol entre os anos de 2005 e 2011 (Foto: Divulgação)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Projeto de Lei

O Projeto de Lei citado por Sálvio na fala trata-se do 864/2019, que busca regulamentar a profissão de árbitro no Brasil. O texto prevê vínculo empregatício entre os membros da arbitragem e as federações. O processo de aprovação está travado no Congresso Nacional.