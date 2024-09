São Paulo sobe o tom após áudio do VAR de jogo contra Fluminense: ‘Conteúdo absurdo’

São Paulo perdeu para o Fluminense na 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 20:11 • São Paulo (SP)

A partida entre Fluminense e São Paulo ainda está dando o que falar. Após a liberação do áudio do VAR do jogo, o clube paulista afirma que estuda junto ao corpo jurídico quais medidas serão tomadas diante do "conteúdo absurdo".

➡️ STJD pune Zé Rafael, Nestor e Sabino por briga em Palmeiras x São Paulo

O São Paulo também lamentou a demora de cinco dias para a liberação do áudio do VAR. Segundo o Tricolor paulista, a publicação do conteúdo só ocorreu depois que o clube protocolou os ofícios.

🗒️ CONFIRA A NOTA-OFICIAL PUBLICADA PELO SÃO PAULO:

"O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a forma como foi conduzida a arbitragem na partida contra o Fluminense, no último domingo, no Maracanã, e os seus desdobramentos.

O áudio do VAR demorou cinco dias para ser liberado, sendo que a publicação ocorreu somente depois de dois ofícios protocolados pelo Clube.

Diante do conteúdo absurdo do áudio, o São Paulo Futebol Clube estuda junto ao seu corpo jurídico quais medidas serão tomadas daqui em diante."