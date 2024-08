Sálvio Spínola bate martelo sobre ação do VAR em Corinthians x Juventude; confira análise

Ex-árbito Sálvio Spínola analisa ação do VAR no gol do Juventude (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 21:03 • São Paulo (SP)

O ex-árbito Sálvio Spínola, comentarista de arbitragem da Band, criticou no programa "Apito Final" a arbitragem do jogo entre Corinthians e Juventude, na Neo Química Arena, que terminou empatado em 1 a 1. Para Sálvio, o VAR errou na construção da linha de impedimento no gol de Alan Ruschel, do Juventude.

- A dúvida é na construção da linha do gol do Juventurde, na hora de fazer a computação gráfica, ou seja, a linha azul e a linha vermelha. No gol do Juventude, a linha tem que partir da bola. O jogador está inclinado. A linha tinha que ser no ombro do Alan Ruschel. A linha da construção gráfica, para mim, foi feita errada. A arbitragem foi horrosa, caótica - afirmou Sálvio.

O Corinthians também criticou a arbitragem de Lucas Torezin. Após o jogo, o diretor executivo do Timão, Fabinho Soldado, questionou os critérios do VAR em entrevista.

- Hoje, uma marcação ao nosso modo de ver não foi no lugar correto. Foi no meio do corpo e deveria ser no ombro - disse.