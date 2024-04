Saiba quem é Polidoro Jr, jogador que afirmou ter vivido affair com Pabllo Vittar

O zagueiro Polidoro Jr revelou ter ficado com a cantora Pabllo Vittar (Foto: Reprodução/Redes)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Polidoro Júnior chamou atenção no último domingo (21) ao revelar ter vivido um affair com a cantora Pabllo Vittar. A informação foi dada ao jornalista Léo Dias após uma declaração da artista. O Lance! te conta mais da carreira e sobre outros romances do atleta.

Polidoro Júnior começou a carreira nas categorias de base do São Paulo, no início da última década. Como profissional, o jogador somou passagens por Nacional-SP, Atromitos-GRE, Kallithea-GRE, Portuguesa-SP, Vilafranquense-POR, São Caetano e Boavista-RJ.

O último clube profissional de Polidoro Júnior foi o US Ivry-FRA, na temporada 2022/23. Aos 27 anos e sem clube, hoje o atleta faz sucesso nas redes sociais e soma mais de 100 mil seguidores no Instagram.

➡️Pabllo Vittar revela ter ficado com jogador de futebol que atua no Brasil; saiba mais

Em 2021, Polidoro somou um breve affair com a cantora Jojo Toddynho. No entanto, a artista terminou o romance com o jogador ao descobrir que o atleta tinha outra namorada. Em outubro do mesmo ano, o zagueiro assumiu namoro com Karol Conká, mas o relacionamento terminou em setembro de 2022.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A motivação de Polidoro em falar sobre o assunto veio após a declaração de Pabllo Vittar no programa "Sabadou com Virgínia", do SBT. Sem dizer o nome, a cantora afirmou que já havia ficado com um jogador de futebol mais alto que ela. A artista tem 1,87m, enquanto o atleta mede 1,94m.