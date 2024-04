Pabllo Vittar revela ter ficado com jogador de futebol que atua no Brasil; saiba mais

Pabllo Vittar revelou ter ficado com jogador de futebol que atua no Brasil (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A cantora Pabllo Vittar revelou ter ficado com um jogador de futebol que atua no Brasil. A artista falou sobre o assunto no programa "Sabadou Com Virgínia", não mencionou o nome do atleta, mas afirmou que foi a pessoa "mais famosa" com quem já se relacionou.

- Não posso falar. Eu posso falar a profissão porque tem várias pessoas, mas o nome eu não posso falar. A profissão é jogador de futebol. Joga no Brasil. É mais alto que eu. Vocês me colocam em uma situação… - disse Pabllo Vittar, no programa do "SBT".

O vídeo viralizou nas redes sociais na noite deste sábado (20) e despertou curiosidade de internautas. Além da influenciadora Virgínia Fonseca, o apresentador Celso Portiolli também ficou curioso. Pabllo tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram.